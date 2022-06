La transizione ecologica parte dall'acqua

Se la natura crea siccità, la scarsità è opera dell’uomo. Una trasformazione intelligente del sistema di gestione dell’acqua è essenziale per far fronte ai cambiamenti climatici. La vulnerabilità italiana e l’innovazione possibile

La siccità colpisce il mondo. In marzo e aprile, l’India e il Pakistan hanno sofferto un’ondata di caldo senza precedenti. Per loro, si profilano mesi secchi. Un’estate prematura ha poi anticipato le colture della Francia. Se le piogge non dovessero arrivare nelle prossime settimane, la siccità le metterebbe a rischio. Il Corno d’Africa si sta drammaticamente asciugando, e le difficoltà degli Stati Uniti sono note: i livelli di stoccaggio d’acqua nell’ovest hanno raggiunto minimi storici a causa di una riduzione secolare delle precipitazioni, e le foreste delle Montagne Rocciose e della Catena Costiera sono sempre più combustibili.