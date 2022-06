Il M5s e la scissione dalla realtà

La risposta più surreale nella polemica più incomprensibile della storia politica del paese, quella tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, l’ha data il senatore Stanislao Di Piazza, già sottosegretario del Lavoro. Al giornalista del Corriere che gli chiede come si fa a seguire la linea della Nato se si decide di non inviare armi all’Ucraina, il senatore grillino risponde che “se la Nato dice mandiamo carri armati all’Ucraina e noi non li mandiamo” allora sì che si entra in contrasto. Ma Di Piazza ha in mente una soluzione geniale: la Nato “dice aiutiamo l’Ucraina in questa fase di difesa” e noi rispondiamo “mandando pigiami o corpetti anti proiettile”. L’invio di pigiami alla richiesta di carri armati fa diventare il “mangino brioche” di Maria Antonietta una grande espressione di realismo.

