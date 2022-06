Draghi mette gli ingegneri del caos di fronte allo specchio della responsabilità

La giornata politica di ieri è stata dominata da due scene importanti. La prima scena, che è quella che conta, ha visto come protagonista il presidente del Consiglio Mario Draghi, che poco prima di ricevere il consenso largo della maggioranza di governo sulla risoluzione legata alle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue del 23 e del 24 giugno (219 sì, 20 voti contrari e 22 astenuti) ha messo i senatori della Repubblica di fronte alle loro responsabilità. Draghi ha ricordato che c’è una grossa differenza fra tifare per la pace e tifare per il pacifismo. Ha spiegato che per sperare di far sedere la Russia ai tavoli dei negoziati occorre continuare a sostenere la resistenza dell’Ucraina, imponendo sanzioni, spingendo l’Ucraina verso l’Unione europea, sostenendo una pace che non passi sopra la testa della resistenza ucraina e schierandosi senza tentennamenti al fianco di un paese che lotta per difendere la sua democrazia e la sua libertà (“La sottomissione violenta e la repressione di un popolo per mano di un esercito non portano la pace, ma il prolungamento del conflitto, forse con altre modalità, di certo con altre distruzioni”).

