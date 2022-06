Scissione M5s, il gruppo di Di Maio si chiamerà "Insieme per il futuro"

Pronti a seguire il ministro degli Esteri fuori dal Movimento 35 deputati e 10 senatori. Tra questi il viceministro Castelli e il sottosegretario Di Stefano

Si chiamerà "Insieme per il futuro" il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a quanto risulta al Foglio. Pronti a seguirlo ci sarebbero Laura Castelli, viceministro dell'Economia, Anna Macina, sottosegretario alla Giustizia, Manlio Di Stefano, sottosegretario Esteri, sottosegretario per il Sud. Questa sera lo stesso titolare della Farnesina terrà una conferenza stampa alle 20 e 30. Con ogni probabilità per annunciare la costituzione del gruppo.

L'obiettivo è 45. E' il numero di parlamentari che potrebbero lasciare il M5s per seguire Luigi Di Maio. In queste ore tra Camera e Senato si susseguono i contatti tra gli uomini del ministro degli Esteri e gli eletti grillini. Secondo quanto risulta al Foglio.it i dimaiani puntano a formare un gruppo da 35 membri alla Camera e 10 al Senato. La scissione è data ormai per scontata. La conta interna si svolge mentre il Movimento cinque stelle di Conte è impegnato al Senato nella risoluzione della maggioranza sull'invio delle armi in Ucraina.



