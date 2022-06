Luigi Di Maio ultimo della lista nella parabola M5s. Cronistoria delle micro e macro fratture grilline

“Insieme per il futuro”. Non appena si affaccia sugli schermi dei computer il nome della cosa — la scissione di Luigi Di Maio dal M5s — ecco che un’altra immagine sale alla mente: è la fine del febbraio 2013, l’anno dello tsunami tour di Beppe Grillo e loro, i Cinque Stelle, sono stati appena catapultati in Parlamento con percentuali inattese, letteralmente dal nulla. E’ il day after e loro sono lì, assiepati in un hotel in zona san Giovanni, impauriti dal dire troppo e dal dire poco, guardati a vista da ancora improvvisati addetti stampa, che impongono un cautelativo mezzo-mutismo fino a nuovo ordine dalla casamatta casaleggiana. Dichiara solo Alessandro Di Battista o quasi (gli altri sono Luigi Di Maio e Paola Taverna). Non si poteva infatti parlare per sé, allora, nel M5s arrivato dai “vaffa day” alla Camera e al Senato, figuriamoci scindersi. Non si poteva neanche parlare in tv, pena l’espulsione (mitologico nel genere il processo a Marino Mastrangeli, reo di partecipazione a un talk show, per non dire di Adele Gambaro, rea di aver detto a Grillo “il Movimento non è il tuo giocattolo”).

