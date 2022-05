Disperato e a un passo dal crac elettorale, Conte medita la crisi

Anche tra i cinque stelle ormai c’è chi è disposto a giurarci. “Questa volta fa sul serio”. Giuseppe Conte pare sia pronto a presentare in Parlamento un aut aut per portare il M5s fuori dall’esecutivo. Casus belli? Il prossimo voto sulle armi. Tra i nemici del grillismo, con un pizzico di cinica gioia, n’è convinto anche Matteo Renzi: “Il 21 giugno non prendete impegni. E’ il giorno in cui i grillini tenteranno l’assalto contro Draghi in Senato. Sarà l’inizio di un lungo inverno per Conte & company”.

La data non è casuale. E’ il giorno in cui il presidente Draghi riferirà alle Camere prima del Consiglio europeo del 23 giugno sull’Ucraina. Nonostante a marzo i grillini abbiano votato a favore all’invio di armi a sostegno di Kyiv, dando al governo una delega in bianco fino al 31 dicembre, Conte chiede lo stop alle forniture militari. Da settimane cerca un modo per parlamentarizzare questa discussione. Per portare il presidente Mario Draghi alle Camere.

