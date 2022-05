La magnifica lezione di La Russa ai pusillanimi finti pacifisti

Sono stati come una molla compressa, per quasi quattro anni, a osservare un ex nativista settentrionale, uno che “il tricolore lo appendo nel cesso”, un vitellone padano in costume da bagno e cocktail in mano che all’improvviso si appropriava del loro universo semantico, delle loro parole di una vita, dei loro simboli persino. Caricaturizzandoli. Facendone macchietta. E allora bisogna proprio immaginarselo il senso di liberazione che si respira, sempre di più, dentro Fratelli d’Italia, ora che i rapporti di forza con la Lega si ribaltano. E la molla, compressa, scatta. Oplà. In Senato, bastava ascoltare Ignazio La Russa, classe 1947, una vita nel Msi-An-FdI, che senza mai citare Matteo Salvini, alzatosi a parlare, in realtà offriva alla finta destra dei pusillanimi amici dei russi una lezione di storia e di politica.

