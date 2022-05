Le giravolte di Salvini disorientano soprattutto la Lega

Promette a Draghi lealtà, poi si sfila e insegue la Meloni, ma con un occhio a Conte: un caos. La propaganda sulla pace, lo sgarbo al premier in Aula, la pantomima sui balneari. E mentre Giorgetti approva la fiducia sul Concorrenza, lui già concorda con Tajani il sabotaggio: "Palazzo Chigi va di fretta? E noi la tiriamo in lunga al Senato"

Le mani se l’era volutamente tenute libere, forse per poterle poi brandire in Aula, tre giorni dopo, usandole con l’arte del prestigiatore che nasconde malamente il trucco, che dimostra insomma l’inconsistenza della promessa fatta. “Ma sì, voleva rassicurazioni sulla nostra tenuta, è preoccupato per quello che potrebbe fare Conte”, aveva spiegato ai suoi fedelissimi, lunedì sera, Matteo Salvini, raccontando dell’incontro appena avvenuto con Mario Draghi. E lo aveva fatto con la sufficienza di chi in fondo non dava troppo peso all’evento. Al punto che quando i suoi gli avevano chiesto se sarebbe dovuto cambiare qualcosa, nella tattica dei giorni a seguire, lui aveva ribadito gli ordini già assegnati. Tutto come prima.