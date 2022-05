Draghi interviene sull'Ucraina. In Parlamento niente chiacchiere da talk

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Mario Draghi in Parlamento per spiegare cosa stiamo facendo per aiutare la resistenza ucraina e per tentare di avviare anche una trattativa per la pace. Punti fermi, chiari, coerenti con il mandato ricevuto. Le braci della graticola parlamentare si sono rapidamente annacquate, lasciando un po’ di fumo umido, nulla che potesse impensierire il governo o metterne davvero in discussione la linea. Perché poi, anche se molti parlamentari attingono a quella cultura, il parlamento non è un talk show e le posizioni provocatorie si possono certamente proporre ma poi bisogna saperle sostenere con qualche argomento.