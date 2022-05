Dopo le Amministrative l'alleanza Pd-M5s rischia di pagare dazio

Nella quasi totale indifferenza degli italiani le elezioni amministrative si avvicinano a passi da gigante. E i dirigenti del Partito democratico hanno i sudori freddi. Già, perché non solo il Pd gioca in trasferta, nel senso che la maggior parte dei comuni importanti in cui si vota è in mano al centrodestra, ma non ha nemmeno grandi possibilità di rimontare. E, soprattutto, i suoi avversari rischiano di prendere al primo turno le due più importanti città coinvolte in questa tornata elettorale: Genova e Palermo. E’ ovvio che, dopo tante prove convincenti, queste amministrative in cui il centrosinistra non riesce a invertire la tendenza non rappresenterebbero un buon viatico per le elezioni politiche del 2023. Tanto più che sia a Genova sia a Palermo il Partito democratico è alleato con il Movimento cinque stelle. Segno che questa collaborazione non sempre è proficua.

