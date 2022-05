Armi, statuto, rifiuti e comunali: ecco gli strappi di Conte. E Petrocelli è nel M5s

Beppe Grillo pensa che Giuseppe Conte – “il piacione”, come lo chiama il comico – voglia rompere con il governo e presentarsi alle prossime elezioni, magari anticipate, con un nuovo simbolo. Ecco, al Garante del Movimento non va giù questo fatto, nonostante la ritrovata armonia con l’ex premier sancita anche da un contratto (300 mila euro all’anno): il simbolo non si cambia. Anche diversi parlamentari grillini, non di rito contiano s’intende, sono abbastanza sicuri che il capo del M5s stia cercando un pretesto per uscire dalla maggioranza. “Per accompagnarci alla porta”, come la chiama l’ex ministroVincenzo Spadafora. A Palazzo Chigi si dicono tranquilli. E anche al Quirinale sembrano non suonare campanelli particolari. E però giugno sarà un mese complicato per il governo e per il futuro del M5s.

