Guerra e nonviolenza secondo Pannella

Contro il pacifismo. Nei giorni dell’assedio di Sarajevo e della forza multinazionale dell’Onu in Somalia. Con la mente a Monaco, a Gandhi e alla solita avversione per l’occidente. Un’intervista di trent’anni fa che sembra scritta ieri

Sono passati in questi giorni sei anni dalla morte di Marco Pannella. Ricordiamo in questa pagina il leader radicale, e le sue idee così attuali sulla nonviolenza, la guerra e il pacifismo, con un ampio stralcio dell’intervista che gli fece Adriano Sofri il 20 gennaio 1993 in vista del XXXVI Congresso del Partito Radicale, nei giorni dell’assedio di Sarajevo. Il testo completo è nel volume “Marco Pannella, il Partito Radicale, la nonviolenza” (Reality Book), a cura di Laura Arconti e Maurizio Turco.