Il Pd si tortura su una improbabile rottura con il M5s, e lo fa anche oggi in Direzione

La collaborazione è sempre più difficile, con le giravolte grilline sull'Ucraina e le amministrative più vicine. Tra i dem c'è anche chi teme lo strappo di Conte. Sullo sfondo i referendum sulla giustizia e il proporzionale, mentre Emiliano pensa in grande e si propone come mediatore con Putin

Il tema dell’alleanza con i Cinque stelle assilla i dirigenti del Partito democratico. Manca meno di un mese alle elezioni amministrative e rompere adesso con Giuseppe Conte è impossibile perché sono molti i comuni in cui i dem sono alleati con i grillini. Ma la collaborazione con il partito di Conte si sta facendo sempre più faticosa. Tanto più che un’ala dei Cinque stelle vorrebbe forzare la situazione e chiedere un voto in Parlamento su una risoluzione sull’Ucraina prima del Consiglio europeo fissato per fine maggio. Un’eventualità del genere, alla vigilia amministrative, creerebbe non pochi problemi al Pd. Comunque, il Partito democratico oggi nella sua Direzione affronterà proprio il tema del voto di giugno ed è probabile che vi sia chi vorrà porre il problema dei rapporti con il Movimento 5 stelle.