La strategia di Conte: mettere in commissione esteri solo quelli che non si sono mai occupati di esteri

Archiviato l'affaire di Vito Petrocelli, il M5S aveva optato per Gianluca Ferrara, salvo poi costringerlo a ritirarsi per gli stessi problemi del suo predecessore. Tra filorussissmo e antiatlantismo, ai grillini non resta che proporre per la presidenza chi non è del mestiere

“A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio”. Per cercare di mantenere la presidenza della commissione Esteri al Senato il Movimento 5 Stelle sceglie la “linea Oscar Wilde”, offrendo una rosa di nomi che di politica estera non hanno mai parlato, dunque, non possono aver detto corbellerie. Dopo le dimissioni di massa per silurare Vito Petrov Petrocelli – il grillino troppo amico della Russia di Vladimir Putin che in piena guerra, il 25 aprile quando le polemiche aleggiavano già sulla sua testa, ha pensato bene di twittare “Buona festa della LiberaZione”, con la Z putiniana – i 5 stelle vogliono mantenere lo scranno a palazzo Madama. Il voto è previsto per la prossima settimana, martedì al Senato ci sarà una riunione di maggioranza.