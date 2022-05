Draghi cerca la pace ma quella di Zelensky: "La Russia non è invicibile. Non è più Golia"

Il premier racconta il suo colloquio con Biden. Il timore per una crisi alimentare e umanitaria, la difficile intesa per calmierare il prezzo del petrolio e gas. "E’ Zelensky che deve definire cosa è vittoria, non noi"

Ai pacifisti ha “dato” la pace, agli atlantisti l’Atlantico, agli europeisti l’Europa e all’Italia un po’ di credibilità perduta. Il giorno dopo l’incontro con il presidente americano Joe Biden, Mario Draghi ha raccontato i contenuti del suo colloquio alla Casa Bianca. Gli argomenti: la necessità di costruire una pace duratura per l’Ucraina, l’angoscia per una crisi alimentare e umanitaria, l’urgenza, condivisa, di fissare un tetto al prezzo di gas e petrolio. Ai giornalisti ha infatti spiegato che la guerra sta cambiando fisionomia. La Russia? “La parte che sembrava invincibile non c’è più. Non c’è più un Golia”. La vittoria? “E’ Zelensky che deve definire cosa è vittoria, non noi”. Biden? “Mi ha risposto che l’Europa può contare sul suo sostegno”.