Per Biden, Draghi è "l'uomo che ha unito l'Europa e la Nato". Torna l'atlantismo

Roma. Siamo tornati atlantisti e Mario Draghi è per Joe Biden “l’uomo che ha unito l’Europa e la Nato”, il “benvenuto amico e grande alleato”. Siamo a favore dell’invio delle armi in Ucraina ma per Draghi “dobbiamo pensare a cosa possiamo fare per portare la pace e mettere fine a violenza e massacri”. Siamo l’occidente ricevuto alla Casa Bianca, l’Italia che prima era vicina all’America ma ora “ancora più vicina”. E infatti Mario Draghi, di fronte al presidente americano non era “little premier” e non si è presentato per prendere ordini “dallo zio Sam”, questa idea scioperata propagandata dai nuovi procuratori di Putin, quelli che dicono che “si sa che noi siamo i camerieri di Biden” nient’altro che la “loro colonia white stripes”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE