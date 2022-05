L'incontro Biden-Draghi ci ricorda perché solo i leader europei possono proteggere l'interesse nazionale

C’è un elemento interessante e inedito che riguarda un angolo di visuale importante relativo all’incontro che si terrà oggi a Washington tra il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Quell’elemento ha a che fare con il senso stesso della missione di Draghi in America, che non è di dare una maggiore legittimazione alla propria leadership o una maggiore centralità al proprio paese, ma è di provare a portare avanti un’idea ambiziosa: porsi non come un interlocutore di un importante paese europeo bensì come un leader europeo, deciso a utilizzare tutto il suo potere, whatever it takes, per trasformare il proprio paese nel motore dell’Europa del futuro. La differenza può sembrare sottile ma è la chiave per capire qual è la sfida di fronte alla quale si trovano i leader europei.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE