Centrodestra modello Genova: concretezza e orizzonte ampio. Parla il sindaco Bucci

Il sindaco calamita crede nella “performance”, sa stare al suo posto, ringrazia il premier Draghi, ne sottolinea la credibilità, guarda con interesse al modello canadese di Trudeau e chiarisce un paio di cose, iniziando dal 25 aprile. Marco Bucci, 62 anni, è il sindaco di Genova da cinque anni, la prima volta era un outsider: un candidato civico, sostenuto con vigore dalla coalizione di centrodestra. Oggi pare avere pochi rivali, allarga orizzonti e alleanze, guarda ai prossimi cinque anni, ma sembra anche buttare un occhio alle sue spalle, alla politica prima dello sfascio populista e grillino. Spiega: “Ho proposto a tutti di lavorare insieme per alzare l’asticella, nell’interesse della città. L’ho detto anche al Pd, a tutti esclusi i 5 stelle, loro no, perché se vuoi solo disfare non puoi lavorare con chi ha voglia di fare”. Così nell’eccezione genovese il centrodestra non solo appare compatto, ma può contare anche sui riformisti di Italia Viva. Viste le premesse può apparire una diminutio, ma era complicato pensare che al progetto aderisse anche il Pd.