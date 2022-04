La parola Resistenza vale anche per l'Ucraina, dice l'Associazione nazionale partigiani cristiani

Il 25 aprile si avvicina e Mariapia Garavaglia, presidente dell’Associazione nazionale partigiani cristiani, giornalista, già Sottosegretario alla Sanità tra la fine degli Anni Ottanta e gli anni Novanta, ex vicesindaco di Roma, spiega che cosa significhi per lei “attualità della Resistenza”, viste le polemiche nate attorno alle parole di Gianfranco Pagliarulo, presidente Anpi, critico sull’invio di armi per la resistenza ucraina e in passato autore di dichiarazioni considerate ambigue su coloro che sono oggi gli aggrediti. “Mi sembra che si usi troppo poco il termine ‘liberazione’”, dice Mariapia Garavaglia: “Il 25 aprile è una data di tutti gli italiani. E se è vero che l’Anpi ha sempre avuto una collocazione a sinistra, è anche vero che se si opera come un partito politico e ideologico non soltanto non si rappresentano i partigiani ma si allontano gli altri – che pure li rappresentano. Il 25 aprile è, ripeto, una data fondativa, alla base del processo che ha portato alla nostra Costituzione. Dunque la festa della Liberazione è una festa di tutti, per celebrare la riconquista della libertà di parola e di pensiero dopo la dittatura. A questa data si legano il 2 giugno, festa della Repubblica, e il 27 dicembre, data della promulgazione della Costituzione. Da allora viviamo in una repubblica democratica, la cui nascita scaturisce direttamente dalla Resistenza. Non per niente nella Costituente sedevano uomini e donne ex partigiani”.

