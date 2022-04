Le reazioni al manifesto di Letta sul "Nuovo ordine europeo". Parlano Fabbrini e Panebianco

“È un manifesto importante e innovativo”. Parla così al Foglio Sergio Fabbrini a proposito dell’articolessa firmata da Enrico Letta sulle colonne di questo quotidiano. Fabbrini, direttore del dipartimento di Scienza politica alla Luiss Guido Carli e già Pierre Keller visiting professor alla Harvard Kennedy School, guarda con favore alla riscossa di un’Europa “potenza di valori”, secondo la definizione lettiana: “L’importanza di tale manifesto – spiega l’accademico – risiede nell’assunto iniziale: la sicurezza dei singoli paesi e il futuro della democrazia nazionale dipendono dal livello di integrazione in Europa. A differenza di Macron, il segretario del Pd considera l’Europa il punto di partenza, il perimetro irrinunciabile entro cui incasellare ogni altra questione. Per la prima volta, Letta formalizza l’idea di una Confederazione degli stati membri come anello più largo rispetto all’Unione europea. E’ un’idea del tutto nuova anche per i socialdemocratici. Il discorso sull’allargamento, se ‘dentro o fuori’, viene superato dalla possibilità concreta per paesi come l’Ucraina di far parte della famiglia europea anche senza essere membri Ue”.

