La normalizzazione di Giorgia Meloni

L’impegno atlantico e l’appoggio esplicito all’aumento delle spese per la Difesa conferiscono a Giorgia Meloni un ruolo da opposizione costruttiva, che contrasta con quello di alcuni settori della maggioranza, in primo luogo i 5 stelle, ma anche settori della Lega, che su questi temi sono riluttanti o addirittura divergenti dalla linea concordata dal governo con gli alleati. Questo basta per conferire a Fratelli d’Italia la caratteristica di una destra “normale”, cioè tranquillamente fungibile in una logica di alternanza e competizione democratica? Naturalmente quando si parla di destra normale non bisogna dimenticare che a guidare quest’area in paesi importanti sono state spesso personalità che, all’inizio, vennero considerate improponibili da larghi settori dell’opinione pubblica internazionale, da Charles de Gaulle a Margaret Thatcher a Ronald Reagan, per non parlare di Silvio Berlusconi.

