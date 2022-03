L'odg di FdI sulle spese militari evidenzia il paradosso di Salvini

Il fatto è questo: il governo accoglie l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia (che non ha richiesto la messa ai voti) sull’incremento delle spese militari al 2 per cento del Pil — odg depositato in Senato a prima firma Isabella Rauti. Ma sono le parole della stessa Rauti fuori dalla Commissione a sottolineare l’operazione di Giorgia Meloni: “Il nostro obiettivo politico è stato raggiunto”, dice la senatrice, alludendo al successo su un tema “che era già nel nostro programma di partito d’opposizione” (“principale partito d’opposizione”, l’ha definito Mario Draghi, che invece con la Lega, partito di maggioranza, non vanta la stessa sintonia sull’argomento). “Come si vede non era nostro obiettivo mettere in crisi il governo”, continua Rauti; “è nella maggioranza il problema”.

