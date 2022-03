L'europarlamentare Da Re non appoggia il candidato leghista a Verona. Un'altra grana per Salvini

Forse le marce per la pace di Salvini sarebbero più proficue in riva all’Adige. Nel cortile di casa. Perché nemmeno l’emergenza ucraina placa il rancore della Lega in Veneto. La base local contro Matteo nazionale, faida ormai assodata tra storici militanti e il decisionismo romano: chi protesta è fuori – almeno tre i procedimenti d’espulsione in corso –, tutti gli altri sopportino. Finché riescono. L’ultimo caso è quello di Gianantonio Da Re, per tutti Toni, europarlamentare dal 2019 e veterano della Liga sin dal 1982. Ha detto che a Verona voterebbe Flavio Tosi, l’antico traditore, l’uomo contro cui il Carroccio aveva scelto proprio Da Re alla segreteria regionale per ripartire dopo l’epurazione dell’allora sindaco scaligero.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE