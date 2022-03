Meno Draghi, più Salvini. Così la svolta di Forza Italia preoccupa il premier

Dovevano essere la garanzia governista nel centrodestra, la certezza su cui Mario Draghi avrebbe potuto contare per disinnescare le manovre ostili di Matteo Salvini. E invece, come commentavano tra loro in un drappello in Transatlantico, due giorni fa, “noi di Forza Italia siamo diventati la Bielorussia della Lega”. Metafora geopolitica non casuale. “Perché anche sulla guerra in Ucraina, il nostro mutismo è imbarazzante: per paura di indispettire Salvini ci siamo fatti sottrarre lo scettro dell’atlantismo dalla Meloni”, sbotta Andrea Ruggieri.

