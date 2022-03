La Lega si scaglia contro i nemici del Tap. Ovvero, contro la Lega

Il senatore del Carroccio Paolo Arrigoni ha attaccato, durante un intervento in Senato, quanti in passato si erano opposti al gasdotto pugliese. Senza ricordare che tra questi c’era proprio Matteo Salvini, che diceva: "Dico no al Tap, perché le popolazioni devono essere ascoltate”

Nel dibattito in Senato per la relazione di Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, la Lega tramite il senatore Paolo Arrigoni si è scagliata contro chi in passato ha ostacolato il Tap. Senza ricordare che tra questi c’era proprio Matteo Salvini. È la Lega che durante il primo governo Conte ha firmato con i 5 stelle la moratoria con cui nel 2019 furono sospese per tre anni tutte le ricerche di idrocarburi nei giacimenti italiani, e ha aumentato di 25 volte il prezzo delle concessioni, portando l’estrazione interna al minimo storico.