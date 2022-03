Crisi ucraina, Draghi lunedì visita un centro di accoglienza a Palmanova

Il premier sarà in provincia di Udine, in una struttura che ospita cittadini ucraini in fuga dalla guerra

Lunedì 21 marzo il premier Mario Draghi si recherà a Palmanova in visita presso un centro di accoglienza che ospita cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Lo ha reso noto Palazzo Chigi subito dopo il vertice di Villa Madama in cui il capo del governo si è interfacciato con i suoi omologhi spagnolo, greco e portoghese. Draghi vuole manifestare la vicinanza dell'esecutivo nei confronti delle migliaia (53.669 dall’inizio del conflitto fino a oggi) di profughi entrati nel nostro paese. L'area in provincia di Udine, dove vengono smistati e accolti i profughi, è allestita e gestita dalla Croce Rossa.