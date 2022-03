La dissonanza della realtà: tra i profughi di Przemyl e le domande dei miei figli

Maurizio dice che scoppierà la Terza guerra mondiale e che le scuole chiuderanno presto”. Era il 24 febbraio quando mio figlio Leonardo ha riportato quello che aveva sentito a scuola il primo giorno di bombardamenti sull’Ucraina. L’informazione arrivava da un suo compagno e conteneva una preoccupazione e una speranza subito delusa (“Le scuole non chiudono”), ma da quando non c’ho capito niente della pandemia - cioè da subito - ho perso qualsiasi credibilità di prevedere l’entità delle preoccupazioni. Quindi mio figlio non era molto convinto e poi Maurizio a casa nostra è una autorità. Anche se ha dieci anni ed è il più basso della classe sembra sempre saperne più di altri. E’ stato lui a dire a tutti che Babbo Natale non esiste e che a fare i regali sono i genitori. Maurizio sa sempre un sacco di cose e anche a me è venuto il dubbio che abbia ragione, sia su Babbo Natale sia sulla Terza guerra mondiale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE