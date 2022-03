In vista delle Comunali Pd e Renzi temono il big bang dei 5s. E un'emorragia di voti

I voti in fuga dal M5s solo in minima parte finiscono ai dem. Così c'è il rischio che il campo largo non riesca ad avere la meglio su un centrodestra diviso. Il rischio scissione grillina e il ruolo che Letta immagina per Calenda

C’è una certa preoccupazione in tutti i partiti per le elezioni Comunali. Non tanto nelle città dove l’esito dello scontro elettorale è praticamente scontato, come a Genova, quanto nel resto dei comuni, a cominciare da Palermo dove sia il centrosinistra sia il centrodestra navigano nel buio e non sono riusciti a trovare una quadra definitiva anche se alle elezioni mancano circa due mesi e mezzo. E sono preoccupati anche al Pd, con tutto che i sondaggi riservati che sono arrivati in questi ultimi giorni confermano che i dem a livello nazionale continuano a guadagnare consensi, benché ancora non in maniera significativa. Ma ciò che conforta il Pd è che tutti gli esperti sostengono che in realtà il partito nei sondaggi sia sottostimato.