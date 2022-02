FdI primo partito. Lega e M5s perdono ancora consensi

Secondo il sondaggio Swg per il Tg La7, cresce ancora Giorgia Meloni. Mentre dopo il Quirinale calano tutti gli altri partiti maggiori

Una crescita progressiva. Certificata oramai dalla generalità dei sondaggi. Fratelli d'Italia è il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. E lo dice anche l'ultima rilevazione realizzata da Swg per il Tg La7. Secondo cui la forza guidata da Giorgia Meloni è al 21,4 per cento, in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto alla settimana precedente. Sorpasso reso possibile anche dal contemporaneo calo del Partito democratico, che sette giorni fa era dato in testa e ha perso lo 0,4 per cento fermandosi al 21,1 per cento. Una situazione simile al gradimento che aveva fotografato un sondaggio Euromedia Research di inizio febbraio, secondo cui dopo la partita del Quirinale è la leader di Fratelli d'Italia quella che ottiene il gradimento più alto da parte degli italiani.

A seguire, nelle intenzioni di voto, ci sono la Lega che si ferma al 17 per cento perdendo lo 0,1. E il Movimento Cinque stelle che pare non stia giovando dei travagli interni: nell'arco di una settimana perde mezzo punto e si ferma al 12,8 per cento, uno dei dati più bassi di sempre a livello nazionale. Nella coalizione di centrodestra Forza Italia cresce del più 0,2 per cento (arriva complessivamente all'8 per cento). Mentre tra le formazioni centriste fanno un piccolo balzo in avanti Azione-Più Europa (al 4,7 per cento) e Italia viva (è al 2,5 per cento e cresce dello 0,4 per cento).