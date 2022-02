Letta ha vinto, ma eviterà lo scontro con le correnti interne al Pd. Ecco perché

Sulla partita del Quirinale il segretario dem realizza il suo piano B (la rielezione di Mattarella) e riesce a sventare l’operazione Casini. Nessuno al momento può insediare la sua leadership ma non andrà alla prova di forza. Agirà invece sulle liste per le prossime politiche

Giorgia Meloni a parte (ma lei aveva gioco facile, anzi facilissimo, perché sta all’opposizione e poteva allegramente infischiarsene delle ricadute sulla maggioranza e sul governo dopo la vicenda del Quirinale), l’unico leader che ha portato a casa la pelle è indubbiamente Enrico Letta. Il leader del Partito democratico al contrario dei suoi colleghi ha raggiunto almeno uno degli obiettivi che si era prefisso. Il piano B, ossia la rielezione di Sergio Mattarella, è andato in porto, anche se è fallito l’obiettivo di portare al Colle Mario Draghi. Ma sin dall’inizio il segretario pd sapeva che si trattava di una “mission impossible” a cui però non voleva sottrarsi perché si rendeva perfettamente conto che c’era il rischio di perdere Draghi anche da Palazzo Chigi se la soluzione scelta per il Quirinale fosse stata interpretata come una sorta di sgarbo al premier. In più Letta è riuscito a sventare l’operazione Casini, che era invece portata avanti da buona parte dei dem e che il leader temeva avrebbe avuto conseguenze sul governo.