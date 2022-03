Draghi tra "sciacalli" e stati arcigni. Sull'energia si attende il prossimo Consiglio Ue

Il governo cerca di comprendere chi c'è dietro le speculazioni energetiche e prepara il decreto contro il caro bollette. Previsti intreventi per togliere iva e accise dal carburante e tassazioni degli extraproffiti delle società energetiche. Ma la vera partita è in sede europea

Lo combattono tutti perché non lo conosce nessuno. E’ “ignoto”. E’ tornato lo “sciacallo” come impasto nazionale, il fantasma che compatta. A Roma, indaga la procura contro “l’ingiustificato caro carburante”. Il governo vuole scoprirne il “volto”. Chi è? Letta e Salvini lo inseguono a braccetto. Prendiamolo! A Palazzo Chigi spiegano che è necessario “capire cosa sta accadendo”. Il governo è pronto a intervenire contro il caro energia con rateizzazioni per bollette e tassando gli extraprofitti delle imprese energetiche. Si valuta con prudenza l’idea di fissare per legge il prezzo del gas. Il Cdm è previsto domani. L’inflazione preoccupa Draghi.