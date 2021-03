Barca, il Covid e l'insensata campagna contro i presunti extra profitti delle società farmaceutiche

150 miliardi sembrano tanti, ma rappresentano letteralmente la spesa necessaria per salvare il mondo. Anziché mettere sotto accusa le imprese che producono i vaccini, faremmo bene a interrogarci su come stimolare l'economia

Dopo la campagna per l’abolizione dei brevetti, parte quella contro i presunti extraprofitti delle imprese farmaceutiche. A dare il via, forse inconsapevolmente, è stato un articolo sul Corriere della Sera di ieri, secondo cui i produttori di vaccini incasseranno tra i 120 e i 150 miliardi di euro a livello globale. Il dato è stato immediatamente ripreso da due intellettuali molto stimati in quella zona rossa tra la sinistra Pd e i massimalisti del M5s, cioè Mauro Magatti e Fabrizio Barca. Il sociologo della Cattolica ha twittato: “Prezzi vaccini troppo alti. Un conto è giusto profitto per l’investimento e la ricerca. Un conto è guadagno sproporzionato su pandemia globale”. Gli ha fatto eco l’ex ministro montiano e oggi animatore del Forum disuguaglianze e diversità: “Profitti ragionevoli e sovrapprofitti da rendita monopolistica contro gli interessi collettivi. Ma nessuno batte ciglio”.