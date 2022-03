Salvini contestato in Polonia. Il sindaco di Przemysl: "Non lo ricevo. Condanni Putin"

Il leader della Lega in visita in una cittadina al confine con l'Ucraina. Il primo cittadino ringrazia l'Italia ma lo contesta, mostrando una maglia con il presidente russo. Lui: "Non mi interessa la polemica politica"

Matteo Salvini è stato contestato durante il suo viaggio in Polonia. Il leader della Lega era in visita presso la cittadina di Przemysl, a poca distanza dal confine ucraino. Il sindaco della cittadina Wojciech Bakun gli ha mostrato una maglietta con il volto di Putin e poi, secondo quanto riporta l'Ansa, gli ha detto: "Io non la accolgo. Venga con me al confine a condannarlo". Sempre secondo la testimonianza dell'agenzia di stampa, Salvini sarebbe stato anche contestato da un gruppo di italiani. "Non ci interessa la polemica della sinistra italiana o polacca, siamo qui per aiutare chi scappa dalla guerra", ha risposto il segretario del Carroccio.

(foto Ansa)

Come abbiamo raccontato sul Foglio, il viaggio in Polonia e poi al confine ucraino è parte di una strana marcia della pace che Salvini sta portando avanti da alcune settimane. E che ieri lo ha portato a recarsi in Polonia (dov'è accompagnato da Gianmarco Oddo).