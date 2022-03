Salvini va in Polonia ma pensa alla Le Pen. Letta e Renzi vogliono stanarlo su Putin

Il capo della Lega ha in programma un viaggio in Francia in sostegno della leader del Rassemblement National. Il segretario del Pd: "Questa è l'internazionale putinista, serve chiarezza". E il sentore di Scandicci dedica un capitolo del suo nuovo libro ai rapporti tra il Carroccio e il Cremlino

Il viaggio in corso e quello già programmato. La trasferta in Polonia, con possibile ma improbabile sconfinamento in Ucraina. E la traversata delle Alpi per un selfie sul palco insieme a Marine Le Pen, quando la campagna per le presidenziali francesi toccherà l’apice. Nel mezzo, una corsa sul filo: che se da un lato prova a riposizionare il Carroccio dopo anni di sbornia filorussa, dall’altro rinnova l’appartenenza storica della Lega a quella che Enrico Letta definisce “l’internazionale putinista”. Legami storici, fantasmi di cui è difficile liberarsi. E su cui anche Matteo Renzi è intenzionato a martellare.