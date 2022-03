Quando l'Urss era di sinistra

I giovani di oggi faranno probabilmente fatica a crederci, abituati come sono a vedere sempre orgogliosamente schierati a difesa della Russia e del suo leader, almeno fino a un paio di settimane fa, tutti i maggiori esponenti della destra e persino dell’estrema destra italiana. Eppure c’è stato un tempo in cui i pellegrinaggi a Mosca, le magliette con il volto dei leader del Cremlino e l’accusa di farsi finanziare sottobanco dai loro rubli non erano prerogativa né dei partiti conservatori né dei movimenti neofascisti.

Oggi potrà sembrare assurdo, almeno a chi sia cresciuto ascoltando gli elogi che a Vladimir Putin sono stati tributati in questi anni da leghisti, grillini, forzisti (nel senso di Forza Italia, ma pure di Forza Nuova), eppure c’è stato un tempo in cui i giovani di sinistra scandivano in piazza “Viva Stalin, viva Lenin, viva Mao Tse Tung!”, almeno con lo stesso trasporto con cui Matteo Salvini, il 4 dicembre 2016, twittava “Viva Trump, viva Putin, viva la Le Pen e viva la Lega!”. Un tempo in cui sarebbe stato il segretario del Partito comunista, non il segretario del Carroccio, a definire il capo del Cremlino “uno dei personaggi che lascerà traccia nella storia” (4 luglio 2019). O a dire di lui che aveva “ridato ricchezza, prosperità e orgoglio a un popolo” (25 marzo 2017). O a irridere gli avversari che lo dipingevano come un “dittatore sanguinario” (29 novembre 2017). Un tempo, pensate un po’, in cui il mito dell’Urss era una cosa di sinistra.

