Dal castato al Mes. Ora Draghi stana Forza Italia: il Cav. tra il premier e Salvini

Mentre tutti attendevano Godot, due giorni fa il dem Francesco Boccia provava a spiegare il senso dello stallo: “Siamo in attesa di capire come si risolva la crisi d’identità permanente di Forza Italia: stanno con Draghi o con la Meloni?”. Si cercava di sciogliere il rebus sul catasto, e in un corridoio di Montecitorio Federico Freni aggrottava la fronte: “A Palazzo Chigi, per trattare, c’è solo la delegazione di FI? Più che un invito a mediare – mugugnava il sottosegretario leghista all’Economia – quello è un richiamo all’ordine”. Separare gli azzurri dal Carroccio, dunque? In effetti era tutto meno razionale, di così. Al punto che quando il Cav. (o chi per lui), dopo un confronto con Draghi, ha mandato i suoi Paolo Barelli e Alessandro Cattaneo a discutere con Antonio Funiciello, il capo di gabinetto del premier era a colloquio con l’ambasciatore ucraino.

