La vita artificiale dell'Urss di ieri che ancora respira nei putinisti di oggi

"E’ il momento di una bohème intellettuale, divisa tra l’odio di sé e il culto di sé, la quale più che invocare una società modello mette la società contemporanea sotto accusa”. Basta sostituire “la società contemporanea” con “la Nato” e “società modello” con un indefinito arcobaleno ed ecco una perfetta istantanea della manifestazione pacifista di sabato scorso a Roma. Solo che l’istantanea l’aveva scattata, 27 anni fa, il grande storico François Furet in un poderoso saggio, ma scritto quasi a volo d’uccello: Il passato di un’illusione, dedicato all’“idea comunista nel XX secolo”. Arrivando all’“Epilogo”, dopo aver delineato nel capitolo “L’inizio della fine” i motivi del declino interno e internazionale del mito dell’Urss (è un saggio di storia delle idee) – che Furet fa coincidere con il disvelamento crusceviano della fallibilità del Potere, dunque la fine dell’obbedienza dogmatica – lo storico francese analizza un aspetto paradossale ma cruciale, soprattutto al di fuori dell’impero comunista: “S’inizia allora in occidente il funerale dell’idea comunista, che durerà trent’anni. Sarà seguito da un’immensa folla in lacrime. Al corteo parteciperanno persino le giovani generazioni, cercando qui e là di farlo apparire come una rinascita”.

