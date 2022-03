Il vento soffia sul funerale di Antonio Martino, liberale “senza etichette”

Il sole c’è, ma c’è anche il vento feroce che soffia da Nord sul centro di Roma, sulla piazza e su un mondo che pareva inabissato e invece riemerge per salutare “il professor Antonio Martino”, ex ministro della Difesa e degli Esteri scomparso due giorni fa, liberale storico “senza etichette”, come dice chi lo conosceva bene, e pilastro della Forza Italia delle origini; “cittadino, marito e padre”, come lo definiscono il sacerdote e la famiglia, e “amico”, come lo salutano i compagni di sempre, ex studenti commossi compresi. Ma non è solo un mondo politico sospeso tra Prima e Seconda Repubblica e antecedente all’esplosione dei due populismi, quello che si fa strada tra giacche scure (degli uomini) e cappotti morbidi (delle donne) riuniti in chiesa, a San Lorenzo in Lucina.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE