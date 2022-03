Antonio Martino, campione liberale di spirito di servizio al paese

Si parla tanto della leggerezza come categoria dello spirito, e spesso se ne parla in modo pedante, affastellando equivoci e bellurie ideologiche, ma in Antonio Martino c’era di leggero e amabile tutto il contrario della pedanteria, c’era lo stemperare sé stesso, i miti e le bandiere del pensiero liberale, la dottrina economica, in un’apertura scettica al diverso, al relativo, che faceva tutt’uno con il suo straordinario sense of humour. Il gran signore, l’europeo e l’atlantista figlio del mitico Gaetano, si combinava con il wit goliardico dell’eterno ragazzo, con un impegno nella vita pubblica pieno di passione e distacco, mai intimidente, sempre sorridente, incline al buon compromesso.

Martino aveva guidato marce popolari di successo e influenza contro lo stato fiscale, era un tribuno acceso e scanzonato di quel che fu etichettato come neoliberismo, diceva cose enormi e scandalose per l’orecchio welfarista medio.

