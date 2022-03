Letta sfida Le Pen in tv (e si allena per affrontare la Meloni)

Parigi. Non è stata una lezione di europeismo finita con un ko, come quella inferta nel 2019 dall’ex premier italiano Matteo Renzi. Ma ieri sera, durante un dibattito televisivo, il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, è riuscito comunque a mettere Marine Le Pen, leader del Rassemblement national (Rn), dinanzi alle sue contraddizioni. Lo sfondo era “Elysée 2022”, talk-show politico in diretta su France 2, dedicato alla campagna per le presidenziali francesi. “Nel 2017, lei diceva che gli amici erano Trump e Putin, e che il nemico era la Commissione europea. Una delle sue proposte era la soppressione della Commissione”, ha attaccato Letta, prima di aggiungere: “È la Commissione europea che ci ha portato fuori dalla pandemia. Tutto ciò è stato possibile anche grazie anche a un commissario francese, Thierry Breton. Il piano di rilancio e il debito comune non ci sarebbero stati senza la Commissione. Trump ha finito il mandato conducendo l’assalto a Capitol Hill, oggi Putin massacra gli ucraini. Non pensa che il suo programma di politica estera e europea sia stato un fallimento?”. La portabandiera del sovranismo francese ha risposto prendendo subito le distanze dall’accostamento ideologico a Trump: un po’ come sta facendo in questi giorni con il capo del Cremlino, a suon di piroette e di voltafaccia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE