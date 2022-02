Gli italiani che scoprono l'Italia. Non ne usciremo migliori ma più consapevoli sì

Ci si vaccina più del previsto, si licenzia meno delle attese, si protesta meno di quanto si potesse temere, ci si indebita meno di quanto ci si potesse aspettare, si cresce più di quanto ci si potesse aspettare. E a due anni tondi tondi dal primo contagio per così dire autoctono registrato in Italia (era da poco passata la mezzanotte del 20 febbraio 2020 quando l’assessore al Welfare della regione Lombardia diede la notizia di un 38enne positivo al Covid-19 ricoverato all’ospedale di Codogno) si può dire che il censimento traumatico, doloroso e drammatico a cui l’Italia è stata costretta a sottoporsi durante la pandemia ha contribuito giorno dopo giorno a mostrare agli italiani un volto dell’Italia molto diverso rispetto a quello che gli stessi italiani si erano da tempo abituati pigramente a cucirsi addosso. Succede così che gli indisciplinatissimi italiani siano riusciti a fare quello che molti paesi europei non sono riusciti a fare ovverosia vaccinare in massa i cittadini, facendo scaricare loro milioni di green pass per proteggere se stessi e anche l’economia (con i giovani tra i 20 e i 29 anni che si sono vaccinati anche più dei propri genitori).

