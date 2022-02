Strascichi del Covid, Galli parla di geopolitica e Viola di diritto costituzionale

In un momento drammatico e di smarrimento come la pandemia gli italiani volevano capirne di più e hanno chiesto a chi ne sapeva. Così l’esercito di virologi, immunologi ed epidemiologi ha occupato i talk-show dall’alto della propria competenza. Ma questo presenzialismo si è presto trasformato in cacofonia: gli esperti hanno cominciato a parlare a raffica e, com’è naturale, più si parla più aumenta la probabilità di dire qualche sciocchezza.

