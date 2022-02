Ruberti & figli e quel vizietto "lei non sa chi sono io". Ma lui si difende: "Non sono un arrogante"

I figli del capo di gabinetto di Gualtieri, fermati e multati perché senza mascherina, hanno detto ai carabinieri: "Non sapete chi è nostro padre”. Al quale era successa una vicenda simile durante il lockdown a maggio 2020 per un presunto pranzo di lavoro

“Voi non sapete chi è nostro padre”. E due. Siamo davvero davanti a un piccolo sequel del Marchese del grillo & figli? Certi tic si tramandano a sinistra per scala ereditaria? C’è una conduzione familiare in questa spocchia che si snoda fra i Parioli, la Stalingrado dei dem-ztl, e il Pigneto, l’avamposto gentrificato del ceto medio riflessivo? “Io non sono arrogante, ma molto permaloso e irascibile sì. Metto energia nelle cose che faccio. Il mio caso fu diverso. Quanto ai miei figli hanno sbagliato, li ho ripresi, con energia, e ho pagato subito la multa: 600 euro. Ma mi faccia dire questa cosa: loro li avevano un po’ presi di mira da tempo”. Loro chi, scusi? “Le forze dell’ordine. I carabinieri”.