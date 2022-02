La Camera fa la òla al bispresidente Mattarella: con lui non si vota

Fra tutte le rappresentazioni simboliche, la cosa forse più rappresentativa è l’Aula di Montecitorio che si trasforma in una curva da stadio

Rintocchi di campane a Montecitorio, frecce tricolori, paramenti, commessi in alta uniforme, picchetti, cordoni, tappeti rossi, movimenti, sciabole, ordini gridati e sbattimento di tacchi. Ma fra tutte le rappresentazioni simboliche che il Parlamento e lo stato tributano a Sergio Mattarella nel giorno del suo giuramento alla Camera dei deputati, ecco che la cosa forse più rappresentativa e forse più simbolica diventa l’Aula di Montecitorio che si trasforma in una curva da stadio. Ma foderata di legno. Deputati, senatori e rappresentanti delle regioni, quasi fanno la òla al presidente della Repubblica che intanto tiene un discorso enciclopedico, onnicomprensivo, lungo ventitré minuti e con un passaggio carezzevole dedicato a ciascuna delle diverse posizioni politiche rappresentate in Parlamento.