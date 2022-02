Per chi suona la campana di Mattarella

Nulla cambia per cambiare tutto. Se si sceglie di andare direttamente alla ciccia, il discorso di insediamento (bis) di Sergio Mattarella presenta tre elementi di interesse che ci permettono di concentrarci con facilità su quelli che sono i messaggi più importanti veicolati ieri in Parlamento dal riconfermato presidente della Repubblica. Il primo messaggio è un messaggio in codice che ci consente di inquadrare bene il senso del mandato del capo dello stato. Nel 2013, Giorgio Napolitano, quando venne rieletto, lasciò intendere che il suo bis sarebbe stato legato al percorso delle riforme costituzionali. Ieri, Mattarella ha scelto invece di non legare il mandato al percorso delle riforme e nel farlo ha trasferito ai parlamentari festanti che lo hanno applaudito cinquantacinque volte un bigliettino chiaro: il mio mandato non è fatto per essere interrotto ma per essere onorato fino all’ultimo giorno.

