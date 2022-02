La cultura politica di Mattarella e l'emergenza trascurata. Sette anni per la giustizia

Il discorso del presidente per la sua rielezione non sarà “programmatico”. Ma sulla vera emergenza italiana, il disastro giudiziario, dovrebbe mostrare più forza di quella usata in passato

Quando questo pomeriggio Sergio Mattarella giurerà davanti al Parlamento per il suo secondo mandato da presidente della Repubblica, una cosa “che non dovremmo aspettarci nel testo programmatico che sarà letto… è una forte pressione sulle riforme”. O almeno questo è il consiglio prudenziale offerto sul Corriere della Sera da Marzio Breda, quirinalista espertissimo e per così dire ufficioso. Le previsioni esistono per essere smentite, e il bello delle elezioni sortite più dalla necessità che dal caso è che a volte possono riservare sorprese; ma questo è più che altro un augurio che l’Italia bisognosa di riforme fa a sé stessa, in un giorno importante.