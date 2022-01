Nulla cambia, sì, ma per cambiare tutto. W il bis di Mattarella

Populismo azzoppato, Parlamento valorizzato, draghicidio evitato, leadership indebolite e un’agenda per il futuro per affondare gli artigli del presidente koala. Chi vince con il secondo mandato di Mattarella

Perdono i populisti, vincono i partiti di governo, trionfa il Parlamento, si rafforza l’esecutivo, non si indebolisce Draghi, non si rafforzano i suoi avversari, non si afferma l’antipolitica, non ritorna l’anticasta e alla fine dei giochi il risultato non è quello che qui si sperava, sette anni di Draghi come garante dell’Italia, ma è quello migliore che si poteva sperare una volta messo da parte il sogno numero uno.