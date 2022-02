Conte va da Draghi a Palazzo Chigi. E attacca Di Maio: "Correnti vietate da statuto M5s"

Alle 11.30 l'incontro. Il capo dei grillini faccia a faccia con il suo successore dopo la battaglia per il Quirinale

Giuseppe Conte a Palazzo Chigi per parlare con Mario Draghi. Il presidente del M5s questa mattina va a incontrare il suo successore. Un faccia a faccia che arriva dopo la battaglia dei partiti sul Quirinale. Per l'ex premier è una mossa doppia.

Da una parte è pronto a confermare il sostegno dei grillini all'esecutivo, nonostante le voci su un possibile disimpegno della maggioranza. Dall'altra cercherà di pressare il capo del governo sull'agenda affinché le battaglie del Movimento trovino più spazio.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Per Conte però c'è anche un fronte interno non da poco. E porta il nome di Luigi Di Maio: il ministro degli Esteri è in rotta di collisione con l'Avvocato del popolo. Il quale però non intende far passare in cavalleria le accuse del titolare della Farnesina. Ecco perché Conte è pronto a rilanciare un momento di chiarimento davanti agli iscritti.

All'uscita da Palazzo Chigi Conte parlando con i cronisti ha rimarcato a proposito del conflitto con Luigi Di Maio: "Le correnti nel M5s sono vietate dallo statuto".