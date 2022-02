Nella guerra M5s Grillo pende per Conte. E Di Maio dice no all'assemblea in streaming

Quando Giuseppe Conte pensa a Luigi Di Maio gli vengono incontro due sospetti: che voglia uscire dal M5s per aderire al grande centro o che lavori per far scendere il partito sotto al 10 per cento per tornare a fare il capo. “Dobbiamo giocare d’anticipo”, ripetono i consiglieri all’ex premier. Ecco perché la settimana prossima il presidente del M5s vuole sfidare il ministro degli Esteri in un’assemblea pubblica aperta agli iscritti. Resa dei conti in streaming, come ai vecchi tempi. Conte sembra non mollare la presa (almeno a parole) su Di Maio. Accusato di correntismo. Sospettato di frazionismo. La vicenda della mancata elezione a presidente della Repubblica di Elisabetta Belloni è una ferita aperta per Conte. Che dice di aver ritrovato un rapporto solido con Beppe Grillo.

