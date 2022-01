Il M5s esplode. E di cosa parla Grillo? Di auto volanti

Nel mezzo del caos grillino tra Conte e Di Maio, il comico è tornato a popolare il blog (dopo l'endorsement alla Belloni, bruciata in due ore): un articolo sulle auto che volano. Non esattamente una riflessione sul Quirinale utile a pacificare il Movimento

C'è stato lo scazzo Quirinale. Con le accuse di Di Maio a Conte. E la risposta piccata dell'ex premier. Del tipo: "Luigi dovrà chiarire la sua posizione". Insomma, e non è di certo una novità, il M5s sulla questione presidente della Repubblica è imploso. Dovrà far partire tutta una discussione interna che potrebbe portare, in caso estremo, persino a uno sfilacciamento tale da produrre una scissione. Epperciò, in questa fase tutt'altro che quieta, ci si aspetterebbe una qualche parola di Grillo per evitare che la situazione degeneri in maniera pressoché irreversibile.

E invece? Beh, il comico non pare essere troppo interessato ai destini del Movimento. Almeno a giudicare dal fatto che questa mattina, nell'immediato post sbornia quirinalizia, è tornato a pubblicare contenuti su internet dopo l'endorsement alla Belloni (candidatura poi bruciata nel giro di un paio d'ore). Una riflessione sull'esito del Colle? Non proprio. Le attenzioni sono tutte rivolte alla "prima auto volante collaudata al mondo" che "ha appena ricevuto il certificato di aeronavigabilità dall’Autorità dei trasporti slovacca". Con tanto di video del decollo e dell'atterraggio e una certa malcelata eccitazione per la notizia. Ora, è vero che oramai Grillo ha nel M5s un ruolo ben poco operativo, anzi per lo più esterno. Ma che mentre si sta consumando una guerra tra bande grilline lui rivolga il proprio interesse alle decisioni emanate dall'autorità dei trasporti slovacca, è piuttosto sintomatico dello stato del Movimento cinque stelle.